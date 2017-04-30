Advocaat: Şans bizden yanaydı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Rizespor'u 2-1 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA GOLLERİ İÇİN KONUŞTU

Advocaat, 2-1 Çaykur Rizespor galibiyeti için "Şans bizden yanaydı" derken, Şener'in oyundan alınmasıyla ilgili olarak da; "Bu seviyede yapılmaması gereken bir hataydı." ifadelerini kullandı.

Galibiyetin geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da uzatmalarda geldiği yorumu üzerine Dick Advocaat, "Aslında karşılaşmadan önce de bu konuları konuşmuştuk. Belki de rakibimizin ligde kalmak için son şansıydı. Nitekim de öyle oldu. Maçta 1-0 öne geçtik. İyi bir görüntüydü. Ama sonrasında kolay olacağını düşündük, oyunumuzu sürdüremedik. Şener'in de hatasıyla 1-1'i yakaladılar. En iyi maçlarımızdan biri değildi. Şans da bizden yanaydı ve sonra bulduğumuz golle maçı kazandık." dedi.

ŞENER'İN HATASINI YORUMLADI

Şener'in oyundan alınıp yerine Ozan Tufan'ın alınmasıyla ilgili olarak ise Hollandalı teknik adam, "Aslında golden sonraki dönemde de Şener'in biraz dengeyi kaybettiğini gördük. O pozisyona takıldı. Bu seviyede yapılmaması gereken bir hataydı. Rakibe o pozisyonu vermemeliydik. Bir yandan da Şener'in arka adalesinde sıkıntı vardı. Ozan iyi iş çıkardı, fena değildi; ama o sağ bek değil." ifadelerini kullandı.

"Derbide Moussa Sow mu Robin van Persi mi oynayacak, kararınızda zorlanacak mısınız?" sorusu üzerine de Advcoaat; "Herhangi bir zorluk olmayacak çünkü Sow bir golcü değil. O bir kanat oyuncusu. Emenike'yi forvete aldık. Emenike forvet olarak oyuna girmesinin ardından 2. golü bulduk. Pası da Emenike verdi. Ligin ilk yarısında çok fazla oynadı. Sonra 6 hafta oynamadı. Afrika Kupası'na gitti. Döndükten sonra fizik kondüsyon olarak iyi düzeyde değildi." açıklamalarını yaptı.