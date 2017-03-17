Advocaat: Sezon sonunda ayrılacağım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 3-2 kaybedilen Atiker Konyaspor maçının ardından ayrılığı resmen açıkladı.

İşte yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"Yine iki basit gol hediye ettik. Bu seviyede yediğimiz bu goller inanılmaz. Geçen hafta da böyleydi. 1-1'i yakaladık 1 dakika sonra gol yedik. Sonraki dönemde bizden daha iyilerdi. Bütün 2. topları onlar topladı. Son 25 dakikada 3-3'ü sağlayacak pozisyonları yakaladık. Ama diğer 60 dakikada yeterince iyi değildik.''

"Lig sıralamasında daha yüksek sıralamalarda olmamız gerekiyordu. Ama bugün bir izin günü gibiydi. Sadece oyuncular için değil teknik heyet için de aynısı geçerli. Bu hafta çok iyi idman yaptık halbuki. Bir yandan da 2 harika oyuncumuz bizimle beraber değildi; Kjaer ve Lens. Onların eksikliğiyle başka bir takım oluşuyor.''

SEZON SONUNDA AYRILACAĞIM

"Sorun yok bunu söylemekte, sezon sonu buradan ayrılacağım. Zaten yönetim de böyle bir karar alacaktı herhalde. Ama ayrılık kararını ben aldım."