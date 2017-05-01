Advocaat: Sneijder F.Bahçe'ye geldiğim için kızmıştır

Advocaat, Hollanda Milli Takımı'ndan kendisine gelen teklifle de ilgili açıklamalarda bulundu.

G.SARAY'DAKİ HOLLANDALILAR SİZİ İSTEMİYOR

Bir basın mensubunun Sneijder'i kastederek "Galatasaray'daki vatandaşlarınızın, sizin milli takıma gelmenizi istemediği yönünde haberler çıktı. Neler söylersiniz?" sorusuna Advocaat, şu cevabı verdi:





F.BAHÇE'YE GELDİM DİYE KIZMIŞ OLABİLİR

"Herhangi bir sözleşmeye imza atmadım. Her şey olabilir. Durum netleşmedi. Eğer bir gün o sözleşmeyi imzalarsam konuşuruz. Fenerbahçe'ye geldim diye bazı oyuncular kızmış olabilir bana."





Advocaat, teklifi kabul etmesi durumunda haziran ayının ilk haftasında Fenerbahçe'nin başında olup olmayacağıyla ilgili sorulara ise "Eğer sözleşme imzalarsam o zaman cevap veririm." diyerek sözlerini tamamladı.