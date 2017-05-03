Advocaat ve Şenol Güneş'in derbi taktikleri

Spor Toto Süper Ligi'nin 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Arena'da saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşma, şampiyonluk düğümünün çözüleceği maç olarak görülüyor.

ATİBA'NIN YERİNE NECİP

Ev sahibi Beşiktaş'ta herkes Atiba'nın durumunu merak ediyor.

Başakşehir mücadelesinde sakatlanan ve oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcunun tedavisine devam edildiği, ciddi bir durumu olmamasına rağmen son kararı sağlık ekibinin vereceği öğrenildi.

Eğer Kanadalı futbolcu derbide sahadaki yerini alamazsa yerine Necip Uysal forma giyecek.

Güneş'in cezalı Tosic'in yerine ise Atınç'ı oynatacağı öğrenildi. Bu iki mevki dışında Beşiktaş'ın kadrosunda herhangi bir değişiklik olmayacak ve siyah-beyazlılar her zamanki gibi hücum futbolu oynayacak.

F.BAHÇE'DE DEFANS ALARM VERİYOR

Fenerbahçe'de ise Şener'in cezalı, Hasan Ali ve Kjaer'in sakat olması teknik direktör Advocaat'ı bir hayli zorluyor.

Hollandalı hocanın Şener'in yerine Ozan'ı, yetişmemeleri durumunda Hasan Ali'nin yerine İsmail'i, Kjaer'in yerine ise Neustadter'i oynatmayı planlıyor.

Eğer Rize maçında dinlendirilen Kjaer derbide sahadaki yerini alabilirse Neustadter cezalı Mehmet Topal'ın yerine orta sahada görev yapacak.

Sarı-lacivertlilerde yeri garanti olan isimler ise, Volkan, Skrtel, Josef, Alper, Lens Sow ve Van Persie.





TAKTİK YİNE AYNI

Hollandalı hocanın Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final maçındaki taktiği yine uygulayacağı ve kontra ataklarla gol arayacağı bildirildi.



