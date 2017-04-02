Advocaat: Volkan Şen umrumda değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, deplasmanda 1-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçının ardından yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Advocaat'ın maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

3 BÜYÜKLER YENİLMİŞTİ

"Burada önemli bir galibiyet oldu. Kendi sahasında iyi skorlar alan bir takımla oynadık. Burada Beşiktaş'ı Galatasaray'ı Trabzonspor'u yendiler. Maçtan önce belirtmiştim, bizim sadece kendimize bakmamız gerekiyordu. İhtiyacımız olan bir 3 puan aldık."





VOLKAN ŞEN UMRUMDA DEĞİL

Volkan Şen'in kendisine gösterdiği tepki hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Ben burada karar vermek için bulunuyorum. Volkan Şen hep sorun yaşıyordu, koşarken, mücadele ederken zorlanıyordu. Ben burada onların arkadaşı değilim, kararları vermek için varım. Volkan Şen'e maç sonu açıklama yaptım, beni dinlemek istemedi. Ona kalmış bir durum, benim umrumda değil. Futbolcular sinirlenebilir, kızgın olabilir, ama şu an gerçekçi olmamız lazım. Futbolcuları düşünemeyiz, maç kazanmak zorundayız." dedi.