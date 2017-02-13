Advocaat'ı çıldırtan 2 olay

Dick Advocaat, F.Bahçe’nin 2 puan bıraktığı Bursaspor maçı sonrası basın toplantısına sinirli bir şekilde gelirken, "Bu puan kaybının nedeni sizin geç yaptığınız değişiklikler mi yoksa oyuncularınızın laubaliliği mi?" sorusuna önce, “Haklısın” diyen Hollandalı teknik adam, bir süre sustuktan sonra resmen çılgına döndü.

Advocaat’ın bu öfke dolu görüntüsü daha önce görülmemiş bir şeydi. Peki nedeni neydi? İşte cevabı...

ARTIK VARLIĞINI SORGULUYOR

Advocaat öncelikle TFF’nin Beşiktaş derbisi sonrası kendilerine verdiği cezalara çok sinirlendi.

Bu ülkedeki varlığını bile sorgulamaya başlayan Advocaat, tepkisini, yakınlarına şu sözlerle dile getirmiş: “Disiplin kurulunun kararları bir fiyasko. Bu hakemler ve federasyonla biz yolumuza nasıl devam edebiliriz ki! Eşit mücadele ve yarışma hakkı verilmiyor bize.”

BİLETİ 2 OYUNCUYA KESTİ

Advocaat’ı çıldırtan ikinci olay ise bazı futbolcuların laubaliliği oldu. Özellikle Josef de Souza ile Aatıf’ın Bursa’daki futbolu Hollandalı teknik adamı çok sinirlendirdi.

Hollandalı hoca iki oyuncuya öfkesini şu sözlerle dile getirdi: “Bu takımın patronu benim ve kararları ben veririm. Takım içinde bir kişi bile ‘öyle değil böyle oynamalıyız’ derse bunun hesabını sorarım. Siz sahada benim söylediklerimi yapmak yerine kafanıza göre hareket ettiniz. Böyle oynamaya devam ederseniz çok şey kaybederiz. Rakibi 3’e 2 yakalamışsın, sen sağdaki Lens yerine, yanında adam olan Aatıf’a pas veriyorsun!”





FENERBAHÇE'DEKİ GELECEĞİ TEHLİKEDE

Kısacası basın toplantısında sorulan o soru aslında Advocaat’ın en çok canını sıkan noktalardı. Oyuncu değişikliklerine tepki gelmesine üzülmüş, bazı futbolcuların laubalilikleri ise onu çileden çıkartmıştı.

Bu puan kaybı aynı zamanda Advocaat’ın Fenerbahçe’deki geleceği konusunda endişeleri de beraberinde getirdi. Çünkü yönetim ile arasında artık fikir ayrılıkları var.