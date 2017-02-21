Advocaat'ın aklında 2018 Dünya Kupası var

Üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe’de Dirk Advocaat’ın geleceği merak konusu oldu. Yönetimin “Bir yıl daha takımın başında kal” teklifine mart ayı içerisinde yanıt vereceğini açıklayan Hollandalı hocanın farklı planlar yaptığı ortaya çıktı.

Advocaat’ın 2018 Dünya Kupası’nda görev almak isteği içinde olduğu belirtildi. Avrupa Ligi’nde Krasnodar ile Rusya’da yapılan maç öncesi Sport Express’e özel bir röportaj veren Hollandalı teknik adamın Dünya Kupası mesajları bir hayli ilgi topladı.

ÇARPICI DÜNYA KUPASI MESAJI

Sport Express tarafından yöneltilen, “Daha önce Rusya Milli Takımı’nda çalıştınız. Rusya’ya geri dönmek ister misiniz? Mesela Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’na misafir olarak davet edilirseniz gelir misiniz?” sorusuna tecrübeli çalıştırıcı farklı bir çıkış yaptı.

Advocaat, Dünya Kupası’nda çalışmaya sıcak bakacağına dair ipuçları vererek şöyle konuştu:

“Niye sadece misafir olarak geleyim? Mircea Lucescu şu an kaç yaşında? 71 yaşında. Lucescu şu anda Zenit’i çalıştırıyor. Ben kaç yaşındayım? 69 yaşındayım. Neden Dünya Kupası gibi bir futbol partisinde olmak istemeyeyim? Bu gerçek. Ancak şu anda önümde birçok açıklanması gereken konu var. Öncelikle İstanbul’daki geleceğime karar vermek zorundayım.”

YÖNETİME AYRILIK MESAJI VERMİŞTİ

Kasımpaşa maçından sonra, “Yönetim benim yerime daha iyi bir teknik direktör bulursa hemen getirsin” diyen Dirk Advocaat’ın, Rus basınına yaptığı açıklamalar kafaların karışmasına neden oldu.