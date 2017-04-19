Advocaat'ın derbi 11'i şekilleniyor

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin 11’i netleşiyor. Dick Advocaat'ın sol kanattaki denemeleri sürerken, Hollandalı çalıştırıcı son olarak Moussa Sow'u bu bölgede denedi.

HÜCUM HATTI NETLEŞİYOR

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Dick Advocaat hücum hattının planını tamamlamak üzere. Josef de Souza ve Mehmet Topal'ın önündeki 4 formadan 3’ü sahibini buldu.

Jeremain Lens, Alper Potuk ve Robin van Persie'nin derbide sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Hücum hattındaki tek belirsizlik ise sol kanatta yaşanıyor. Advocaat, Spor Toto Süper Lig'deki son 4 maçta da bu bölgede Aatıf Chahechouhe'yu tercih etti. Oynadığı 4 maçı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Faslı futbolcu son dönemdeki istikrarıyla birinci aday konumunda.

SOLDA SOW'U DA DENEDİ

Advocaat ayrıca antrenmanda Moussa Sow'u da deniyor. Ancak Senegalli oyuncunun son dönemdeki devamsızlığı teknik ekibi düşündürüyor. Sow ligde en son 26 Şubat'ta oynanan Gaziantepspor deplasmanında ilk 11 şansı bulabilmişti.

Sarı lacivertlilerde Volkan Şen de derbide forma bekleyen bir diğer isim konumunda. Dick Advocaat maç gününe kadar oyuncularının performansını takip edecek. Deneyimli teknik adam kararını son antrenmanda verecek.