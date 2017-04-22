Advocaat'ın derbi kozu Lens

Süper Lig'de yarın Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Advocaat, rakibi yıkmanın planlarını yapıyor.

Tecrübeli teknik direktör, sağ kanatta görev alan Lens'e derbi maçında farklı misyonlar yükleyecek ve Hollandalı oyuncuyu forvet arkasında serbest oynatıp zaman zaman da gol bölgesinde deneyecek.

ADVOCAAT LENS'E FARKLI GÖREVLER VERECEK

Hollandalı çalıştırıcının, sarı-kırmızılılar karşısındaki en büyük kozu Jeremain Lens olacak. Fenerbahçe, Hollandalı yıldızının görev almadığı karşılaşmalarda oyunu açmakta zorlanıyor ve gol pozisyonuna girmekte güçlük çekiyor. Bu nedenle Advocaat, hücum planını Lens'in üzerine kurdu. Advocaat, Galatasaray karşısında kanatta görevlendireceği Lens'e başka misyonlar da yükleyecek.

Deneyimli çalıştırıcı, sahada serbestlik tanıyacağı Hollandalı yıldızdan, takımın ataklarını organize ederek 10 numara görevini üstlenmesini ve forvete de destek vermesini istedi. Tecrübeli teknik adam, sürekli hareketli olması talimatını verdiği Lens'i, bu şekilde Galatasaraylı oyuncuların markajından kurtaracak.

HIZLI HÜCUM YAPARAK TOPU LENS'E ATIN

Teknik Direktör Advocaat, Galatasaray karşısında 3 puanı getirecek formül üzerinde çalışmasını sürdürüyor.

Öğrencilerine, sarı-kırmızılıların defansif zaaflarından yararlanmaları gerektiğini anlatan Hollandalı çalıştırıcı, hücuma çıkarken hızlı olmalarını ve pas hatası yapılmasını istemediğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına “Topu ayağınızda fazla tutmayın. 1-2 dokunuşla hızlı hücuma çıkın ve topu Lens'le buluşturun” dedi.