Advocaat'ın derbi planı

Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşmasının planlarını yüksek toplar üzerine kurdu.

KAFA TOPLARINA ÇALIŞTIRDI

Sarı-lacivertliler hafta boyunca bu sezon yan toplardan 12 gol yiyen Galatasaray'ın bu zaafı üzerine çalışırken Advocaat oyuncularına sürekli yan top ve kafa vuruşları çalıştırdı.

Bu çalışmaların maçta gol getirmesi için oyunculara duracakları yerleri gösteren Hollandalı çalıştırıcı, Skrtel, Kjaer, Van Persie, Mehmet Topal ve Josef'in kornerlerde ve duran toplarda 6 pasın içinde durmalarını istedi.

ADVOCAAT'IN DERBİ PLANI

1- Yüksek toplarla oyna

Sarı-lacivertlilerin ilk planı yüksek toplarla oynayıp rakibe duran toplardan gol atmak.

2- Selçuk'a pres yap

Advocaat'ın ilk 11'de oynatacağı Alper sürekli olarak Selçuk'a pres yapacak ve bu oyuncunun takımını yönlendirmesini önleyecek.

3- Lens gizli oyun kurucu

Advocaat, Lens'i gizli oyun merkezi olarak oynatacak. Görünürde Alper takımın göbeğinde oynarken Lens zaman zaman sırtı dönük olarak orta alanda top alıp takımını yönlendirecek.

4- Orta alanı kalabalık tutacak

Advocaat'ın oyunculardan en önemli isteği orta alanı her zaman kalabalık tutmaları. Kanatlarda oynayacak olan Hasan Ali ve Şener orta alana sürekli yardım edecek.

B PLANI DA HAZIR

Advocaat B planını da hazırladı. Son antrenmanlarda oyunun gidişatına göre yapacağı planları uygulamaları ile oyuncularına gösteren Hollandalı hoca Robin Van Persie'yi orta alanın önüne çekip Sow'u forvette denedi.

Advocaat antrenmanın bir bölümünde ise Aatif'ı bu bölgede denedi. Eğer sarı lacivertlilerde işler istendiği gibi gitmezse Advocaat B planını devreye sokacak.