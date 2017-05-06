Advocaat'ın derbi planı belli

Bu sezon Fenerbahçe'nin başında derbi kaybetmeyen Hollandalı Advocaat, lider Beşiktaş'ı yenmek için gerekli taktikleri oyuncularına ezberletiyor.

Tecrübeli teknik adam futbolcularını Beşiktaş'a karşı 4 konuda uyardı.

1-EĞER KONTRA YERSEK YANARIZ

Beşiktaş'ın en etkili hücum bölgesi kanatları, Babel ve Quaresma boş alan bulduğunda çok etkili oluyor. Onlara bu fırsatı vermemek için savunmada asla az adamla yakalanmamalıyız. Kontra atak yersek, rakibin ekmeğine yağ sürmüş oluruz.

2-ATİBA VE OĞUZHAN'A BASKI YAPIN

Oyunu büyük ihtimalle sahada olacak Atiba ve Oğuzhan üzerinden kuracaklar. Bu iki oyuncu top alamazsa zorlanıyorlar. Orta alanda bu ikili ne kadar az topla buluşursa, rakibin hata oranı artacak. Orta sahada daha dinamik olmalı ve rakip oyuncuların rahat top almasını engellemeliyiz.

3-VAN PERSİE NEFES ALDIRACAK

Rakip Beşiktaş, stadında taraftarını da arkasına alıp önde baskı kuracak. Bu noktada Robin van Persie'ye önemli görev düşüyor. Zaman zaman orta alana kadar gelip top alarak takımın rahat nefes almasını sağlamalı. Onun top dağıtımı baskıyı dağıtmaya yardımcı olur.

4-CEZA SAHASINA SÜRPRİZ İSİM

Derbide en önemli silahımız hızlı hücumlar olacak. Bu noktada mutlaka orta alandan sürpriz isimler ceza sahasına girmeli. Alper Potuk ve Josef de Souza'yı bu iş için kullanacağız. Beşiktaş geriden gelen sürpriz oyuncuları savunma konusunda sıkıntı yaşıyor, bu durumu kullanarak derbiyi kazanabiliriz.