Advocaat'ın geleceği sonuçlara bağlı

Fenerbahçe'de gündem Dick Advocaat. Kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını verdiğini ve yönetime bildirdiğini söyleyen tecrübeli teknik adamın akıbeti merak ediliyor.

TOPU YÖNETİME ATTI

Hollandalı teknik direktör, Aytemiz Alanyaspor maçından sonraki açıklamasıyla topu bir anlamda yönetime atmış oldu. Advocaat'ın bu davranışının altında birden fazla neden bulunuyor. Geçtiğimiz ay yönetimden yeni sözleşme teklifi alan Advocaat düşünmek için süre istemişti.

Bu tekliften sonra gelen başarısız saha sonuçları, ligde zirveden uzaklaşılması, Avrupa'ya veda edilmesi, kadro tercihleri ve özellikle Advocaat'ın basın toplantılarındaki tavrı yönetimi rahatsız etti. Bu rahatsızlıktan haberdar olan Advocaat sözleşme uzatmaya sıcak baksa da, bu şartlarda geri adım atmak zorunda kaldı.

SONUÇLAR GÖRE KARAR VERİLECEK

Hollandalı teknik adam bir anlamda kararı yönetime bırakmış oldu. Bu süreçte sarı lacivertli yönetim de yeni sözleşme teklifi sonrasında yaşanan büyük düşüşten ötürü hayal kırıklığı yaşadı. Aceleci davranmak istemeyen yönetim önümüzdeki günlerde konuyu birden fazla toplantıyla masaya yatıracak. Bir yandan saha sonuçları ve takımın lig ve kupada edineceği son durum da Advocaat'ın geleceğini belirleyecek.

Yeni sezonda takımı kimin çalıştıracağı ile ilgili son sözü ise Başkan Aziz Yıldırım söyleyecek. Yönetimin konuyla ilgili durum değerlendirmesi yapılacak bir basın toplantısı da düzenlemesi bekleniyor.