Advocaat'ın gidişi Galatasaray'a bağlı

Hollanda Milli Takımı ile anlaşan Dick Advocaat, Türkiye’den bir an önce ayrılmak istiyor.

Hollanda cephesinden 'Mayıs sonunda gel' çağrısı alan 69 yaşındaki Advocaat, sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım’la bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkana durumunu açıklayan Advocaat, F.Bahçe’den lig bitmeden kopmak için izin istedi ancak Aziz Yıldırım tecrübeli hocaya bu konuda şart koştu.

ÜÇÜNCÜLÜK ŞARTI

Aziz Yıldırım Advocaat'a; "Hem şampiyonluğu kaçırdık hem Türkiye Kupası’na havlu attık. Hal böyleyken ben sana ‘Git’ diyemem. Seninle kötü ayrılmak gibi bir niyetim yok. Bir şekilde orta yolu bulmamız şart. Erken ayrılmak istiyorsan önce önümüzdeki 2 maçı kazanalım. Bu periyotta G.Saray puan kaybı yaşarsa üçüncülüğü garantileyeceğiz. Avrupa’ya eleme oynamadan katılmaya hak kazandığımız zaman sana izin veririm.

Ama ‘Yok ben bekleyemem’ diyorsan sen bilirsin. Bizim de seni zorla burada tutacak halimiz yok. Ancak böyle bir yolu seçmen durumunda her türlü hukuki yola başvururuz. Bu işten sonunda zararlı çıkan da sen olursun.” dedi.