Advocaat'ın istifasını Aziz Yıldırım engelledi

Fenerbahçe, Gaziantepspor deplasmanında 2 puan daha kaybedip kötü gidişe bir halka daha eklerken, 90 dakika sonunda yapılan basın toplantısında Dick Advocaat'ın inanılmaz gergin hali dikkatlerden kaçmamıştı. O tablonun perde arkasında yaşanan ortaya çıktı.

SOYUNMA ODASI KARIŞTI ADVOCAAT İSTİFA ETTİ

Buna göre, karşılaşmanın devre arasında Sarı-Lacivertli ekibin soyunma odası kelimenin tam anlamıyla karıştı. Hollandalı, ekibinin bir türlü istenen performansı gösterememesinden yakınırken, futbolcularının da pozisyonlar üzerinden birbiriyle çok yüksek tonda tartışmaya girmesi, deneyimli çalıştırıcıyı çıldırttı.

Advocaat, idari menajer Hasan Çetinkaya'ya, istifa kararı aldığını söyledi, ortam iyice gerildi.

AZİZ YILDIRIM ÇÖZDÜ

Çetinkaya, vakit geçirmeden telefonu eline aldı, Başkan Aziz Yıldırım'ı aradı. Fener'in patronu böyle bir karara kesinlikle karşı olduğunu söyledi, idarecisinden, Advocaat'ı ikna etmesini istedi.

Ardından Hasan Çetinkaya başkanın tavrını hocasına aktardı, sorunun büyümemesi için uzun süre dil döktü ve çok daha büyüyebilecek bir kriz en azından şimdilik böyle atlatıldı.