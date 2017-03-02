Advocaat'ın otobüs iddiası doğru çıktı

Fenerbahçe'de Advocaat, Gaziantepspor maçı sonrası "Girin otobüse oyunculara sorun. Tek bir futbolcu bile beni istemezse görevi bırakırım" açıklaması yapmış, takımla arasında bir sorun olmadığını vurgulamıştı.

Advocaat futbolcularına zaman zaman sert eleştiriler getirse de Samandıra'da kendisine karşı sanıldığı gibi çok da olumsuz bir tablonun olmadığı öğrenildi.

FUTBOLCULARA DA SÖYLEDİ

Çünkü Advocaat'ın oyuncuların yüzüne karşı da benzer söylemlerde bulunduğu belirlendi. Önceki teknik adamlardan farklı bir tarzı bulunan Hollandalı çalıştırıcı, futbolcuları ile yaptığı sohbetlerde basın toplantısındaki eleştirileri ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunuyor.

Kesinlikle isim vermediğinin altını çizerek kendilerine söylemediği bir ifadeyi basın önünde kullanmadığını belirtiyor. Ve bu tarzının oyuncunun gelişimine yardımda bulunma amacı taşıdığını savunuyor.

SOW VE ALPER İLE KONUŞTU

Samandıra'da birçok futbolcuyla özel görüşmeler yapan Advovaat açık açık düşündüklerini paylaşıyor. Son olarak önce Moussa Sow ile bir araya gelen Hollandalı hoca, "Senin klasında biri bu golleri atmalıydı" derken Alper ile de performans değerlendirmesi yaptı.

Futbolcusuna pas oyununu daha çok oynaması ve çalımı kritik noktalarda atması gerektiğini aktardı. Bu tip eleştirilerin ardından Hollandalı hoca, futbolcusunu da dinledi.

Profesyonel çerçevede yapılan bu görüşmelerin dışında Advocaat günlük sohbetlere de önem veriyor. Birçok futbolcusuyla tesislerde oturup kahve içiyor. Ailelerinin durumunu, sıkıntıları olup olmadığını soruyor. Her zaman futbolcusuna destek vermeye hazır olduğunu ifade ediyor.

FERNANDAO VE SALİH'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Hollandalı hoca bugüne kadar basın toplantısında sadece iki futbolcusunu isim vererek eleştirdi. Fernanado ve Salih'in Kayserispor maçında taktik disipline aykırı olarak önde baskı yapması ile ilgili tepki koyan Advocaat'ın bu açıklamasına iki futbolcu da gönül koymuştu.

Deneyimli teknik adam daha sonra yaptığı görüşmede bunun gerekçelerini açıkladı. Yönetimin takımın daha önde oynaması gerektiği yönünde görüşlerini bildiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı asıl eleştirisinin bu olduğunu belirtti.

İçi dışı bir olan Teknik Direktör Advocaat oyuncularını eleştirse de Samandıra'da samimi bir ortam kurmayı başardı...