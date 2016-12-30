Advocaat'ın transfer listesindeki 3 isim

Fenerbahçe ara transferde teknik direktör Dick Advocaat’ın istekleri doğrultusunda 2-3 takviye yapmayı hedeflerken bu transferlerden birini Ukrayna’dan gerçekleştirmeyi planlıyor.

UKRAYNALI OYUNCULARA GÖZ DİKTİLER

Ukrayna’da bazı genç isimleri gözlerine kestiren sarı-lacivertliler bu oyuncularda önemli aşamalar kaydetti. Özellikle Advocaat’ın orta saha ve kanat elemanları konusunda ısrarcı olması nedeniyle de yapılacak takviyeler bu mevkilere göre aranıyor.

İki gün içerisinde Fenerbahçe yönetiminin transferi sonuçlandırmaya yönelik bir adım atması beklenirken bu isim şu anda değeri yükselmemesi için sır gibi saklanıyor.

3 İSİM ÖN PLANA ÇIKTI

Görüşmeler büyük bir hızla sürdürülürken Ukrayna’daki hedeflerden 3 isim ortaya çıkıyor.

Birincisi Dinamo Kiev’de oynayan kanat oyuncusu Viktor Tsygankov.

Listenin ikinci sırasında ise Shakhtar Donetsk’ten bir isim var: Orta sahada oynayan Wellington Nem. Ve son olarak da tanıdık bir isim; UEFA Avrupa Ligi’ndeki grup maçlarında Fenerbahçe’nin rakibi olan Zorya Luhansk takımından Ivan Petriak...