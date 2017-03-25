Advocaat'ın yardımcısı: Van Persie F.Bahçe'de kalacak

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat'ın sağ kolu Cor Pot, Hollanda basınına Van Persie hakkında konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN EN İYİ OYUNCUSU"

Basında çıkan Van Persie ve Feyenoord iddialarına yanıt veren Cor Pot, "Medyanın Van Persie için yazdıklarına asla inanmayın. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu ve orada kalmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"HAFİF AĞRILARI VAR"

Persie'nin istikrarlı forma giyememesini de değerlendiren Cor Pot, "Geçmeyen hafif ağrıları var. Sağlıklı duruma gelmek için elinden geleni yapıyor, çalışıyor" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ile 2018 yılına dek sözleşmesi bulunan Van Persie, bu sezon 27 maçta 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

