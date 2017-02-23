Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Krasnodar maçının ardından açıklamalarda bulundu.

TAZMİNAT İÇİN Mİ İSTİFA ETMİYOR?

Beyaz TV muhabiri, "Kendisi de istifa edebilir. Kamuoyunda şöyle algılandı. Hoca gönderilmek isteniyor ama tazminat şartlarını istiyor diye algılandı. Hoca gerçekten böyle mi düşünüyor yoksa sadece o anda yapılan bir açıklama mı? Çünkü yönetime benden daha iyi bir hoca bulursa getirebilirler diye konuştu." şeklinde bir soru sorunca Advocaat sinirlendi.

YALANCI KAFANDAN HİKAYE UYDURMA

Hollandalı teknik adam verdiği cevapta, "Siz bir yalancısınız. Bir hikaye yazıyorsunuz. Bunu kamuoyu değil, siz söylüyorsunuz. İnsanlar söylüyormuş gibi algı yaratıyorsunuz. Belirttiğiniz sebepler gerçek dışıdır. Eğer sorun teknik direktör ise buna karar verecek olan mercih yönetimdir. Bir gün bir şeyler olduğunda size gerçek hikayeyi anlatırım." diyerek tepki gösterdi.

Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın İZLE