Advocaat'tan ayrılık sinyali

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik adamı Dick Advocaat, Krasnodar maçı öncesi Rus basınına verdiği özel röportajda sarı lacivertli ekipteki geleceğine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

YETERİNCE PARA KAZANDIM

İlk kez kendi ağzından Fenerbahçe'nin kendisine sözleşme uzatma teklifi önerdiğini itiraf eden Advocaat, kabul edip etmeme konusunda ise sinyali verdi: "Hala düşünüyorum. Henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Fenerbahçe harika bir kulüp, bu doğru. Büyük bir tarihi, geleceği var. Ama hayatta öyle bir noktaya gelirsiniz ki artık ailenizi düşünme vakti gelmiştir. Yeterince para kazandım. Ama arkadaşlarımı göremiyorum. Fenerbahçe çalıştığım kulüpler arasında en çok beklentiye sahip olan takım. Sadece İstanbul'da 5 takım var, bu da 8 derbi maçı demek. Stattaki atmosferler harika. Genel olarak her şeyi seviyorum. Ama takıma geç dahil olmanın bana pahalıya patladığını düşünüyorum. Şu anda geleceğime karar vermiş değilim. Mart ayında kararımı vermiş olurum."





ŞAMPİYON OLMAMIZ ÇOK ZOR

Advocaat, "Fenerbahçe hala şampiyon olabilir mi?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Belki ama çok zor." Advocaat son olarak Türkiye'de yaşadığı zoruluklardan bahsetti: "Yalnızlık. Rakipleri izlemeyi seviyorum. Akşamları önümde televizyon açık. Eğer maç yoksa kitap okuyup müzik dinliyorum. Ama ne yazık ki eşim benimle beraber İstanbul'da değil. Bu çok zor. Daha önce de söyledim, benim yaşımda artık ailenizi düşünmeniz gerekir."