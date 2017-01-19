Advocaat'tan Beşiktaş'a Mehmet Ekici göndermesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 beraberlikle kaldıkları Gençlerbirliği maçının ardından transfer konusuna değindi. Dick Advocaat, 14 gün içinde transfer yapacaklarını söyledi.

BERABERLİK İYİ SONUÇ

Yaklaşık 70 dakika 10 kişi kaldıklarını söyleyen Advocaat, "Bugün oyuncularım performanslarıyla tebriği hak ettiler. Özellikle bazı oyuncularım bugünkü performanslarıyla teknik heyete Fenerbahçe'de kalmak istediklerini gösterdi. Genel anlamda 2-2'lik sonuç bizim için iyi" dedi.

PENALTI POZİSYONU KIRMIZI DEĞİL

Penaltı pozisyonunda kırmızı kartın ağır olduğunu belirten Advocaat, "Penaltı pozisyonuna penaltı diyebilirim ama kırmızı kart olmaması gerekirdi. Hakem aynı anda iki ceza kesti. Biz böyle pozisyonlarda sarı kart verildiğini gördük. Ama bugün bize kırmızı kart verildi." şeklinde konuştu.

ARKASINDA BEŞİKTAŞ MI VAR BİLMİYORUM

Transfer konusuna değinen Dick Advocaat, "Çok fazla isim okuyorum bende. 14 gün içinde birini alacağız. Oyuncuların bize gelmesi sadece bizim istememize bağlı değil kendi isteklerine de bağlı. Mehmet Ekici ilgilendiğimiz bir oyuncu ve onun için teklifimizi yaptık. İyi bir teklif yaptık. Oyuncunun da sözleşmesinin bitmesine 4 ay kalmış ama kulübün teklifi kabul etmemesinin arkasında ne var, Beşiktaş mı var bilmiyorum?" dedi.