Advocaat'tan Emenike'ye: Paragözlerin takımda işi yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Emenike'nin ipini Zorya maçında çektiği belirtildi.

Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre, Hollandalı teknik adam, kısa süre önce kadro dışı bıraktığı Emenike'ye Zorya maçından önce ateş püskürdü.

DİREKT MAÇ TOPLANTISINA KATILIRIM

Zorya'nın stoperlerini ağır bulunan Advocaat, hızından ötürü Nijeryalıyı ilk 11'de oynatmaya karar verdi ancak Nijeryalı maç toplantısı öncesi düzenlenen toplantıya gelmeyi reddetti, “Ben direkt maç toplantısına katılırım” dedi.

Yöneticilerin haber yollaması üzerine de kulağında kulaklıklarla adeta lütfen teşrif etti.





PARAYI DÜŞÜNENLERİN TAKIMDA İŞİ YOK

Advocaat, bu tavırdan sonra Emenike'ye ateş püskürürken, yöneticiler devreye girdi ve Emenike'nin hocasından özür dilemesini istedi. Advocaat, takımın yerden yere vurulduğu dönemde, Emenike'ye "Takımı değil de senin gibi parayı düşünen bir futbolcuyu ben oynatmam” dedi.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLE

Emenike, bu olayın ardından Advocaat'tan özür diledi ancak Hollandalı teknik adam, "Benden değil, git takım arkadaşlarından özür dile" diyerek oyuncusuna ikinci kez çıkıştı.

MENAJERİ KULÜP ARIYOR

Fenerbahçe’nin kıymetini bilemeyen Nijeryalı forvetin menajerinin, yönetimin talimatı üzerine yeni bir kulüp aradığı öğrenildi.