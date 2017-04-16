Advocaat'tan F.Bahçe'ye son tavsiye

Fenerbahçe'de Lens transferi için yeni bir açıklama daha geldi. Dick Advocaat, ligin başlamasına 1 hafta kala Fenerbahçe'nin başına geçmişti. Bu nedenle transferde fazla söz sahibi olamadı. Ancak takıma kazandırdığı tek isim olan Jeremain Lens, bu sezon Sarı-Lacivertliler'i adeta sırtladı.

TARAFTAR DA İSTİYOR

29 yaşındaki oyuncu, 27 maçta 5 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Taraftarlar, başarılı futbolcunun takımda kalmasını çok istiyor. Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıp, mesleğe nokta koyacak olan Dick Advocaat da yönetime bu yönde tavsiye verdi.

PERFORMANSINI ARTIRIR

Jeremain Lens'in takımın en önemli parçalarından biri olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Gelir gelmez büyük katkı sağladı. Kendini buraya ait hissediyor ve takımda çok mutlu. Ligi de kulübü de daha iyi tanıyor. Onun gibisini bulmanız zor. Bulsanız da maliyeti çok daha yüksek olur. Bence yeni sezon öncesi transferdeki ilk hamleniz, Jeremain Lens'i almak olmalı. Takımda kalırsa, yeni sezonda performansını daha da artırabilir" ifadelerini kullandı.