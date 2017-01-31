Advocaat'tan istifa sinyali

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Dick Advocaat, Kayserispor hezimeti sonrasında istifasını cebine koydu.

İSTİFA SİNYALİ

Maç sonunda, “Bu olanların sorumlusu en başta benim. Belki bazen kendimi de düşünmeliyim” diyerek görevi bırakma sinyali veren Hollandalı hocanın, yönetimle yaptığı görüşmede de “İstediğimiz transferler yapılmadı. Bu kadroyla şampiyonluk çok zor” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

ŞANSIMIZ YÜZDE 20

Samandıra’da dün yapılan antrenman öncesinde öğrencilerine sert tepki gösteren tecrübeli teknik adam, “Kayseri'de şampiyonluğa inanmayan, ruhsuz bir takım vardı. Artık zor bir sürece girdik. Nasıl böyle bir mücadele gösterirsiniz, anlayamıyorum. Hedeften uzaklaştık, şampiyonluk şansımız yüzde 20. Çünkü önümüzde 3 takım var. Artık her şey mucizelere bağlı” dedi.

BENİ MAHÇUP ETTİNİZ

Salih ve Fernandao ile konuşan Teknik Direktör Advocaat, “Sergilediğiniz performansla beni mahçup ettiniz. Maç öncesi yaptığımız toplantıda ne istediğimi anlattım ama siz, taktik disiplinin dışına çıktınız” diye konuştu.

ÇALIŞTIĞI 16. HOCA

Öte yandan Aziz Yıldırım, başkanlık yaptığı 18 yılda Joachim Löw, Rıdvan Dilmen, Zdenek Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Christoph Daum, Arthur Zico, Luis Aragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal ve Vitor Pereira gibi isimlerle çalıştı.

Advocaat, tecrübeli başkanın çalıştığı 16. hoca oldu.