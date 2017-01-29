Advocaat'tan maç sonu oyuncularına eleştiri

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserisporla karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

"TRANSFERDE İSİMLERLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat: “Transferde çok fazla isimlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Bizim başka oyunculara ihtiyacımız var. Daha kaliteli isimleri getirmeye ihtiyacımız var. Bunu son zamanlarda dile getiriyorum. Ama bence çözüm bu da değil, nasıl açıklayabileceğimizi bilmiyorum. Geçtiğimiz hafta Başakşehir’i yeniyoruz, bu hafta 4-1 mağlup ayrılıyoruz. Kaleye bir şut geliyor geriye düşüyoruz, 1-1’i yakalıyoruz, hiçbir şey yokken 2-1, 3-1 oluyor ve yine güzel bir golle 4-1 oldu. Biraz farklı bir sonuç oldu bizim için. Fenerbahçe olarak nasıl yola devam edeceğiz düşünmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

"10 NUMARA İSTEMİYORUM"

Quaresma’yı takımda görmek isteyip istemediğinin sorulması üzerine Advocaat, “Quaresma ile ilgili bir şey bilmiyorum. 10 numara istemiyorum. Orta sahada çok sayıda aynı kavramda oyuncumuz var. İstediğimiz şu aslında bir tane ofansif orta sahamız olsun, bir tanesi defansif orta sahamız olsun bir tanesi de hücuma yönelik orta sahamız olsun diyorum. Aslında bu işin anahtarı nerede ben biliyorum, bunu basına doğru cevap vermek zor” ifadelerini kullandı.

"OTURTMUŞ OLDUĞUMUZ TAKTİK DİSİPLİNİN DIŞINDA İŞ YAPTILAR"

Maç sırasında oyuncuların taktik disiplinin dışına çıktıklarını ve yarın onlara neden yaptıklarını soracağını ifade eden Advocaat, “Elinizdeki kadronun özelliklerine göre oyun planı çizer ve ona göre oynarsınız. Bizim takımımız önde basmaya uygun bir takım değil. Normalde bizim oturtmuş olduğumuz bir taktik disiplin var ve bu disiplinin dışında iş yaptılar. Yarın onlara soracağım, neden böyle yaptılar” diye konuştu.