Advocaat'tan oyuncularına Kayseri uyarısı

Fenerbahçe, ligde Kayseri karşısında alınan 4-1'lık ağır yenilginin ardından kupada Beşiktaş'ı eleyerek hayat buldu.

'DERBİYİ UNUTUN'

Futbolcuların morali yerine geldi, yüzler yeniden gülmeye başladı. Ancak Advocaat, oyuncularını rehavet konusunda uyardı. Tecrübeli çalıştırıcı, önceki günkü idman öncesi yaptığı konuşmada "Ligde Başakşehir karşısında çok önemli bir galibiyet almıştık. Bunun havasından kurtulamayınca, Kayseri'de yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Beşiktaş'ın yenmek çok güzeldi. Bizi kendimize getirdi. Ancak aynı hatayı tekrarlayamayız. Derbiyi artık aklınızdan çıkarın" dedi.

Advocaat, cumartesi günü Bursaspor ile deplasmanda oynayacakları lig karşılaşmasının çok önemli olduğunu söyledi.

'HAVLU ATMADIK'

69 yaşındaki çalıştırıcı, "Ligde dengeler sürekli değişiyor. Şu anda zirvenin 9 puan gerisindeyiz. Ancak bu, havlu attığımız anlamına gelmez. Bursa karşısında kazanarak ligde galibiyet serisi başlatmamız gerekiyor. Sizden artık sadece bu karşılaşmaya odaklanmanızı istiyorum. Galibiyet serisi başlatalım, kendi işimize bakalım ve rakiplerimizin kayıp yaşamalarını bekleyelim" diye konuştu.