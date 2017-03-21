Advocat gider Lens kalır

Fenerbahçe'de gelecek sezon için planlamalar yavaş yavaş hazırlanıyor. Advocaat'ın resmen ayrılık kararını almasından sonra hem transfer hem yeni teknik heyet konusu gündemde duruyor.

LENS TÜRKİYE'DE MUTLU

Buradaki en önemli konuların başında Jeremain Lens'in geleceği dikkat çekiyor. Hollandalı futbolcunun, Türkiye'de yakaladığı mutlu ortamı bozmak istememesi, Dirk Advocaat'ın durumundan bağımsız işliyor.

Sunderland'de beraber çalıştıkları dönemde Advocaat'ın ayrılmasıyla sıkıntılı günler geçirip, ayrılık kararı alan Lens, Fenerbahçe'de tam tersi bir pozisyonda.

Yine Hollandalı çalıştırıcı vasıtasıyla sarı-lacivertli formayı giymeye başlayan tecrübeli oyuncu, kısa sürede yakaladığı başarıyla camia tarafından benimsendi. Takım arkadaşları tarafından saygı duyulan, taraftarların sevgilisi haline gelen yönetim kanadında da hep takdirle karşılanan 28 yaşındaki oyuncu, her koşulda gelecek sezon devam etmek istiyor.

ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Advocaat'ın kendisi için çok önemli bir hoca olduğunu her fırsatta dile getiren Lens, ayrılık kararının kendi durumunu bozmayacağına inanıyor.

Sunderland'de yaşadıklarının tekrarlanmayacağına inanan Hollandalı isim, özellikle babası Ricardo'yu kaybettikten sonra aldığı desteğin de etkisiyle bu görüşünü daha da pekiştirdi.

Fenerbahçe ile bir kupa hatta dahası lig şampiyonluğu görmek isteyen Jeremain Lens, hem başarı kazandığı hem de Hollanda Milli Takımı'na geri dönmesine yardımcı olan kulübüyle devam etmeyi amaçlıyor.