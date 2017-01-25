Afrika Uluslar Kupası'nda Fas çeyrek finale yükseldi

2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nun son maçlarında, Togo'yu 3-1 mağlup eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Fildişi Sahili'ni 1-0'lık skorla geçen Fas, çeyrek finale yükseldi.

Gabon'un ev sahipliği yaptığı ve 31. kez düzenlenen organizasyonda, C Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı. Trabzonspor'un Togolu oyuncusu Serge Akakpo karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, TFF 1. Lig ekibi Göztepe'nin Togolu futbolcusu Kossi Segbefia ile Aytemiz Alanyaspor'un Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncusu Fabrice N'Sakala, yedekler arasında başladığı karşılaşmada süre alamadı.

Diğer mücadelede ise Fas ile Fildişi Sahili, Oyem kentinde karşı karşıya geldi. Fas, Rachid Alioui'nin 64. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Grup maçlarını topladığı 7 puanla lider tamamlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 6 puan elde ederek 2. olan Fas, çeyrek finale yükseldi.