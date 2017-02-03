Agüero'yu Real Madrid'e yazdılar

Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın West Ham United maçında Agüero'yu yedek bekletmesi bir kez daha golcü oyuncunun geleceğinin sorgulanmasına neden oldu. İddialar, Guardiola ile Aguero arasındaki iplerin kopmak üzere olduğu yolunda.

İNGİLİZ BASINI REAL MADRİD DEDİ

İşte böyle bir ortamda İngiliz basını, Agüero'nun sezon sonunda kulüpten ayrılacağı öne sürdü. Yıldız oyuncu ile en yakından ilgilenen kulübün Real Madrid olduğu öne sürüldü.

Eski kulübü Atletico Madrid'in yanı sıra Paris Saint Germain'in de golcü oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtiliyor. Ancak Aguero'nun menajeri ayrılık iddialarını yalanladı.

MENAJERİ YALANLADI

Aguero'nun ilk 11'deki yeri için yeni transfer Gabriel Jesus ile rekabete girmeye hazır olduğunu söyleyen menajer; "Aguero çok mutlu ve gelecek sezon da City forması giymeye devam edecek" dedi.

Agüero bu sezon çıktığı 17 maçta 11 gol attı.