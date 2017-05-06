Ahmet Bulut Tolgay için İnter'le görüştü

Monaco'da Arda Turan'ın transfer için Interli yetkililerle bir araya gelen Ahmet Bulut, İtalyan deviyle Tolgay Arslan için de görüştü.

MENAJERİNE KULÜP BULMASINI SÖYLEDİ

Sezon sonu Tolgay'ı satarak gelir elde etmek isteyen siyah-beyazlılar, oyuncuyla bu durum hakkında görüştü.

Gurbetçi oyuncu da konuyu menajeri Ahmet Bulut'a iletti ve kendisine takım bulmasını söyledi.

AHMET BULUT İNTER'LE GÖRÜŞTÜ

Önceki gün Monaco'da Arda Turan için Çizme temsilcisinin sportif direktörü Piero Ausilio’yla görüşen Ahmet Bulut, İtalyan ekibine Tolgay Arslan'ı da önerdi.

Orta sahada oyun kurucu görevi yapan Tolgay'a sıcak bakan Piero Ausilio, sezon sonu Tolgay Arslan'ı transfer etmek için yöneticilerle görüşecek.

Arda Turan'ın menajeri Inter'le görüştü - İZLE