Ahmet Burak Solakel Adana Demirspor'da

Adana Demirspor devre arası trasnfer çalışmalarına hızlı başladı.

ESKİ TAKIMI İLE ANLAŞTI

TFF 1. Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor'da ligin ilk yarısında bekleneni veremediği için gözden çıkarılan sol bek oyuncusu Ahmet Burak Solakel, eski kulübü Adana Demirspor ile anlaştı.

13 MÜSABAKADA FORMA GİYDİ

Ahmet Burak Solakel ligin ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor'da 13 resmi müsabakada forma giydi.

Sarı-kırmızılı yönetimin Ahmet Burak Solakel'in yerine sol kanat için Ergün Teber ve Bilal Aziz ile yakın temasta olduğu öğrenildi.