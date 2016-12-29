Ahmet Çakar: Tuzlaspor-Galatasaray maçı şaibelidir

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, maçta şike yapıldığı iddiasında bulundu.

Yorum Yap

Ziraat Türkiye Kupası 4. haftasında ilginç bir maç geride kaldı. Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan ilk devrenin ardından maç bambaşka bir havaya büründü. Tuzlaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından şike iddiaları gündeme geldi. Galatasaraylı 2 oyuncunun atılması da bu iddiaları körükledi.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Tuzlaspor-Galatasaray maçıyla ilgili önemli bir iddia gündeme getirdi. Galatasaray'da bugün ilk 11'de Tuzlaspora karşı sahaya çıkan Hamit Altıntop'un Tuzlaspor Yönetimi'nde de yer aldığını hatırlattı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM