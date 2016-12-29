Ahmet Çakar: Tuzlaspor-Galatasaray maçı şaibelidir

Ziraat Türkiye Kupası 4. haftasında ilginç bir maç geride kaldı. Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan ilk devrenin ardından maç bambaşka bir havaya büründü. Tuzlaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından şike iddiaları gündeme geldi. Galatasaraylı 2 oyuncunun atılması da bu iddiaları körükledi.



Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Tuzlaspor-Galatasaray maçıyla ilgili önemli bir iddia gündeme getirdi. Galatasaray'da bugün ilk 11'de Tuzlaspora karşı sahaya çıkan Hamit Altıntop'un Tuzlaspor Yönetimi'nde de yer aldığını hatırlattı.