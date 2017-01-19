Ahmet Çalık: Beni Beşiktaş da istedi ama G.Saray'ı seçtim

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, basın toplantısı düzenlerek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Toplantıya başlarken yaşadığı mutlu süreci değerlendiren Ahmet Çalık, "Sosyal medyada birkaç haber görmüştüm. Gerçekliğini ben de bilmiyordum. Menajerim arayarak transferin olacağını söyledi. İçim kıpır kıpır oldu; babamı aradım. Beklemeye geçtik. O süreç biraz uzun sürdü. Başkanlar ve yöneticiler görüştü, orta yol bulundu. Hayal ettiğim kulübe geldim. İnşallah bu formaya uzun süre hizmet verip, burada şampiyonluklar yaşarım" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ DA BENİ İSTEDİ

Kendisine Beşiktaş'tan teklif geldiğini ancak Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Ahmet Çalık "Menajerim ilk aradığında işin olacağını söylemişti. Daha sonra Beşiktaş'ın da devreye girdiğini söyledi. Düşüncemi sordu. 'Konuşmaya gerek yok; düşüncemi biliyorsun' dedim. O yüzden buraya geldim" ifadesini kullandı.