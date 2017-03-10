Ahmet Çalık: Hedefim G.Saray'da kaptan olmak

Sarı-kırmızılı kulübe transfer olma sürecinden bahseden Ahmet Çalık, hedefinin Galatasaray'da kaptanlığa yükselmek olduğunu söyledi.

'HEDEFİM KAPTAN OLMAK'

Sarı-kırmızılı kulübe transfer olma sürecinden bahseden Ahmet Çalık, hedefinin Galatasaray'da kaptanlığa yükselmek olduğunu söyledi.

Milli stoper; "Önce burada kendimi kanıtlamalıyım. Daha sonra da A Milli Takım’da düzenli forma giymeliyim. Fatih Hoca da bana şans verdi. Gençlerbirliği’ndeyken çağırdı A Milli Takım’a. Önümüzdeki yıllar için büyük hedeflerim var. En büyük hedefim ise bir gün Galatasaray’ın kaptanı olmak" ifadesini kullandı.

"3 İDOLÜM VAR"

Ahmet Çalık Avrupa'da beğendiği isimlerden bahsederken; "Avrupa’da birçok stoper vardı takip ettiğim. Mesela David Luiz’in top hakimiyetine, pas verişine hep özenirdim. Sergio Ramos’un hırsı, çabukluğu. Puyol futbolu bıraktı ama çok beğendiğim bir futbolcuydu. Bu üç ismi sayabilirim." dedi.

"MARIM FORMANIN HAKKINI VERİRİM"

Takımdaki forma yarışına da değinen Çalık; "Takımda Hakan Balta ve Chedjou gibi çok tecrübeli iki isim de var. Yine Semih Abi (Kaya) çok önemli ve tecrübeli biri. Gelecek 10 yılda milli takım kadrosunda Galatasaraylı stoperlerin yer alması düşüncesi umarım gerçek olur. Bu tamamen bizim elimizde. Bülent Korkmaz ise çok büyük isimdi. Bir Galatasaray efsanesi. Daha sonra Felipe Melo da 3 numaralı formayı giymişti. Açıkçası biraz çekindim 3 numarayı alıp almama konusunda. Umarım hakkını veririm." diyerek sözlerini noktaladı.