Ahmet Çalık: Tatili hak etmedik

Ara transfer döneminde büyük uğraşlar sonucunda Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık, geride kalan sezonda taraftarları mahcup ettiklerini söyledi.

TATİLE ÇIKACAĞIZ ANCAK HAK ETMEDİK

İnişli-çıkışlı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden milli futbolcu, şu sözleri kullandı;

"Takıma ikinci yarıda katıldım ancak bizim için iyi bir yıl olmadı. Sezonu dördüncü sırada bitirdik. Öyle güzel bir seri de yakalayamadık. Bu yüzden de taraftarımıza mahcubuz. İnşallah yeni sezonda daha iyi olup sezonu şampiyon bitireceğiz. Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Galatasaray her zaman hedefi olan ve şampiyonluğa oynayan bir kulüp. Eminim gelecek senenin en büyük favorisi biz olacağız. Şimdi tatile çıkacağız ancak tatili hak etmedik. İnşallah gelecek sezon taraftarlarımızı ve camiamızı utandırmayız. İmzayı attıktan sonra Konya'ya gittik. Orada sağ olsun hocamız Riekerink son dakikalarda beni sahaya sürdü. Formamı tabii ki sakladım. Benim için unutulmaz bir andı. Bütün savunmadaki arkadaşlarımla uyum içinde olduğumu gördüm. Riekerink daha çok hücum futbolu oynatmayı severdi. Tudor hoca da hücum futbolu seviyor ama takım savunması da ön planda. Takım savunmasının üzerinde çok duruyor. Tudor daha disiplinli diyebilirim. Çok şükür G.Saray'a gelmeden önce arabam vardı. Hala aldığım maaşımı direkt babama veriyorum. O, bana harçlık veriyor. Bugün bile aynı şekilde devam ediyoruz. Kardeşim ve ağabeyim var. Babam, onları ve bizi düşünerek yatırımlar yapıyor."