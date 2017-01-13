Ahmet Çalık'ın alacağı maaş açıklandı

Galatasaray yeni transferi Ahmet Çalık'ın maliyetini resmen açıkladı...

Sarı-kırmızılı kulüp, genç stoperin ilk sezonda 450 bin Euro, diğer 4 sezonda ise 900 bin Euro alacağını duyurdu.

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMAYA GELDİM

3 numaralı Galatasaray formasını sırtına geçiren Ahmet, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Hayal ettiğim kulübe, hayallerimi süsleyen kulübe geldim. Burada milli takımdan ağabeylerim var, onların da bana yardımcı olacağına inanıyorum. Adaptasyon sürecini hemen atlatıp elimden geleni yapmak, çok çalışmak istiyorum. Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluklar vardır; ben de buraya şampiyonluklar yaşamaya geldim" dedi.

İŞTE KAP'A YAPILAN BİLDİRİM

Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık ve Kulübü Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer tazminatı ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.





> 2016-2017 sezonu için net 450.000 EUR sabit transfer ücreti

> 2017-2018 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti

> 2018-2019 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti

> 2019-2020 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti

> 2020-2021 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti

Kulüp bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca; takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR puan primi ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



