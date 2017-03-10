Ahmet Çalık'ın ardından Ankara'dan bir transfer daha

1 Mehmet Topal'a otelde sözlü saldırı - İZLE Alanyaspor maçı için Alanya'ya giden ve 1 kişi tarafından karşılanan Fenerbahçe'de Mehmet Topal, gittiği otelde sözlü saldırıya uğradı.

2 Olympiakos hocasının hayran kaldığı Beşiktaşlı Atiba'nın mükemmel bir futbolcu olduğunu söyleyen Vasilis Vouzas, "Onun gibi biriyle çalışmayı çok isterdim" dedi.

3 Fenerbahçe PSG'li Metehan'ı transfer ediyor Fenerbahçe yönetiminin, PSG'nin U19 takımında forma giyen Metehan Güçlü'yü transfer edeceği öğrenildi.

4 Arda Turan tarihi maçı yorumladı 4-0'ın rövanşında bir mucizeyi gerçekleştirerek rakibini 6-1 yenen Barcelona'da milli futbolcumuz Arda, tarihi gecede yaşadıklarını anlattı.

5 Fikret Orman Atina'da sirtakiyle coştu - İZLE Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olympiakos ile oynadıkları maç öncesi Yunan ekibin başkanıyla sirtaki yaptı.

6 Beşiktaş Yunanistan'da istediğini aldı Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla 1-1 berabere kalarak avantajı yakaladı.

7 PFDK'dan Tudor'a 1 maç ceza Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a PFDK'dan 1 maç hak mahrumiyeti cezası verildi.

8 Marsel İlhan'ın G.Saray'a maliyeti sosyal medyayı salladı Sosyal medyada sık sık eleştirilen Marsel İlhan bu kez de Galatasaray'a olan 530 TL'lik maliyetiyle gündem oldu.

9 Arsenal'den Oğuzhan açıklaması Arsenal'in scoutu Jürgen Kost, Oğuzhan Özyakup'u takip ettiklerini ve yeniden İngiliz ekibine kazandırabileceklerini söyledi.