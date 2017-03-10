Ahmet Çalık'ın ardından Ankara'dan bir transfer daha

Yeni sezonun transfer planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray'ın yeni sezon hedefleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
ÖNCE AHMET ÇALIK ŞİMDİ SERDAR
Karabüksporlu Latovlevici'nin ardından sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon Gençlerbirliği formasıyla harikalar yaratan Serdar Gürler'i de listeye aldığı iddia edildi.
Bilindiği üzere Galatasaray devre arasında Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Çalık'ı transfer etmişti.
10 gol ve 3 asistlik performans gösteren 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Tudor'un da olumlu görüş bildirdiği belirlendi.