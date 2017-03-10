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Ahmet Çalık'ın ardından Ankara'dan bir transfer daha

Galatasaray'ın sezonun yıldızlarından biri olan Serdar Gürler'i transfer listesine aldığı öğrenildi.

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Yeni sezonun transfer planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray'ın yeni sezon hedefleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

ÖNCE AHMET ÇALIK ŞİMDİ SERDAR

Karabüksporlu Latovlevici'nin ardından sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon Gençlerbirliği formasıyla harikalar yaratan Serdar Gürler'i de listeye aldığı iddia edildi.

Bilindiği üzere Galatasaray devre arasında Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Çalık'ı transfer etmişti.

10 gol ve 3 asistlik performans gösteren 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Tudor'un da olumlu görüş bildirdiği belirlendi.

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