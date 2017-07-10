Ahmet Nur Çebi: Anadolu Efes birleşme teklifimizi reddetti

Ahmet Nur Çebi, basketbolda Beşiktal'la Anadolu Efes'in birleşmesi için bir teklif yaptıklarını ancak Anadolu Efes cephesinin bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.

"ANADOLU EFES'E TEKLİF YAPTIK"

Ahmet Nur Çebi; "Tuncay Özilhan'a teklif ettik. Gidildi, tekrar söylendi. Her sene gidiliyor. Tuncay bey kabul etmemiş. Açıklamasını okudum. 'Efes basketbolda bir ekol' demiş. Öyle mi? Haberim yoktu. 'Efes basketbolda bir ekol' demiş iyi de ‘Beşiktaş Efes’ olduğu zaman olmuyor mu? Biz ne yapıyoruz yani? Ekol olan bir şeyi kırıp ona cam fabrikasında sürahi mi yapıyoruz? Benim siyah beyaz formamla Beşiktaş Anadolu Efes’i koy yürü. Sen de Beşiktaşlısın. Reklamını da koy. Ne istiyorsan yap." dedi.