Ahmet Nur Çebi: Caner'in bonservisini alacağız

Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 79. dakikasında aşil tendonu kopan Caner Erkin, önceki gün Astra Girguiu ile oynana hazırlık karşılaşmasında tam 153 gün sonra forma giydi.

Teknik direktör Şenol Güneş’in 65 dakika sahada tuttuğu deneyimli oyuncu hırsı ve istekli hali dikkatlerden kaçmadı ancak bunun yanında maç eksikliğinin de olduğu görüldü.

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi de Caner Erkin’in son durumu ve takımdaki geleceği ile ilgili Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

Sezon başında İnter’den kiralanan ve 1 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Caner Erkin’in çok önemli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Çebi şunları söyledi:

"Sakatlıktan yeni kurtuldu ama Astra ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sahada beklenenden iyi bir Caner gördüm. Her zamanki gibi istekli ve de hırslıydı. Ama tabii ki maç eksiliği dikkat çekiyor. Son karar tabii ki Şenol Hoca’nın ama hemen oynayabileceğini sanmıyorum. Ancak ne olursa olsun Avrupa’da Caner gibi bir sol beki bu uygun fiyata zor buluruz. Inter ile en kısa sürede görüşmelere başlayacağız. 1 milyon Euro’luk bir opsiyon ücreti var bunu kullanıp Caner’in bonservisini alacağız. Çünkü en başta da dediğim gibi bu rakamlara böyle bir oyuncu bulamazsınız."