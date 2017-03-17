Ahmet Nur Çebi: Lyon eşleşmesi erken final

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile eşleştiği kurayı değerlendirdi.

O.Lyon'u değerlendiren Çebi, Fransız ekibinin de kendilerinden çekindiklerini belirtti.

LYON EŞLEŞMESİ ERKEN FİNAL

Fransa temsilcisiyle eşleştikten sonra açıklamalarda bulunan Çebi; "Sonuçta bu bir futbol, Lyon'u eleyip yolumuza devam etmek zorundayız. Ben kötümser değilim, Beşiktaş çok güçlü takım ve en iyi iki takım karşılaştı. Beşiktaşlılar, zevkli bir Lyon maçı seyredecek burada. Lyon da diyordur ki, 'Çıka çıka Beşiktaş mı çıktı' onlar da mutlu değil. Bu takım buraya çok kolay gelmedi, bu eşleşme bir erken final. İkinci maçı sahamızda oynayacağız, biliyorsunuz bizim 12. oyuncumuz taraftar, onlar halleder." şeklinde konuştu.

6 MAÇTA 28 GOL ATTILAR

Fransa Ligi'nde ise 4. sırada yer alan O.Lyon, oynadıkları son 6 karşılaşmada 28 kez rakip fileleri favalandırdı.

'M.UNİTED İLE FİNALDE KARŞILAŞACAĞIZ'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak ise; "Manchester United çıkmadı, demek ki onlarla finalde karşılaşacağız, inanmış bir camia var. Haddimizi biliyoruz, ayaklarımız sağlam basıyor. Ligi de Avrupa'yı da beraber götürmek istiyoruz. Ülkemizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum, Beşiktaş olarak herkesi güldürüyoruz. Biz kendimize çok güveniyoruz." diyerek finale hedeflerinin olduğunu açıkça belirtti.