Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluk için henüz çok erken

Çebi, Beşiktaş'ın henüz şampiyon olmadığını vurgulayarak, "Şampiyonluk için henüz çok erken. Bu maçın keyfi güzel ama şampiyonluk başka bir şey. Onu, tamamladığınızda size veriyorlar. Kasımpaşa'nın mücadele gücüne hayran oldum." dedi.

"OĞUZHAN BİZİM ÇOCUĞUMUZ"

Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'la sözleşme uzatılmadığını kaydetti.



Çebi, "Oğuzhan'la yeni sözleşme imzalanmadı ama istediği zaman sözleşmeyi oturur imzalarız. Hiçbir zaman onunla ilgili pazarlığımız yok. Burası onun evi, Oğuzhan da bizim çocuğumuz." ifadelerini kullandı.

Vincent Aboubakar'ın performansından çok memnun olduğunu dile getiren Çebi, "Bugün Aboubakar çok iyiydi. Allah kendisine futbol hayatında böyle güzellikler ve başarılar nasip eder inşallah. Bizde devam ederse muhteşem olur." değerlendirmesini yaptı.