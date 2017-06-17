Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz iddialarına cevap

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olarak 3. yıldızı takan Beşiktaş'ın 2. başkanı Ahmet Nur Çebi, BeIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in sözleşmesiyle ilgili konuşan Çebi, "Ben sadece görevimi yerine getirdim. Aylar evvelden beri söylediğimiz gibi Şenol Güneş konusunda sorun yoktu. Ayrıca o kadar manidardı ki lig henüz bitmemişti ve şampiyonluğa oynayan bir takımın hoca gitti kaldı tartışmalarına maruz kaldık. O dönem, söylentilerden uzak kalmaya çalıştık ancak sürekli gündeme geldi" dedi.

1 STOPER ALACAĞIZ

Çebi, stoper takviyesi yapacaklarının altını çizerken "Transferi çok iyi biliyorsunuz. O geldi, bu gitti gibi uzun bir süreç. Herkes oyalanıyor. Transfer, bittiyse transferdir. Konuşulanlar söylentilerden ibaret. Öncelikle 1 stoper alacağız. Bunu yerine getirdikten sonra fazla transfer düşünmüyoruz. Ancak gidenler olursa onların yerine tabii ki transfer yaparız" ifadelerini kullandı.

Marcelo'nun transferiyle ilgili de konuşan Çebi, "Marcelo ancak ve ancak bizim stoper konusunu çözmemizin nasıl sonuçlandığına bağlı olarak gidebilir. Aksi halde söz konusu olamaz" dedi.

BURAK YILMAZ'LA İLGİLİ

Son dönemde çıkan Burak Yılmaz haberlerine de cevap veren Çebi, "Burak Yılmaz gündemimizde hiç olmadı. Bugün için söz konusu değil. Gündeme bile gelmedi." ifadelerini kullandı.