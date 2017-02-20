Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a cevap

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamada, şampiyonluk kelimesini şu an kullanmanın doğru olmadığını belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in derbinin tarihi ile ilgili olarak yaptığı açıklamaları da değerlendiren Ahmet Nur Çebi, sözlerini şöyle tamamladı:

DURSUN ÖZBEK BASKILAR SONUCU SÖYLEMİŞTİR

"Sayın Dursun Özbek’i çok iyi tanıyorum. Onun etrafında 'bunları söyleyin' diye baskı kurmuşlar. Bizim konumuz değil. Federasyon derbinin pazartesi oynanmasına karar vermiş. Bunun Galatasaray'a ne gibi zararı var bilemiyorum. Bu konuşmalarla maçların güzelliğini bozmaya gerek yok. Dursun Bey'in bunu yakınındakilerin baskısıyla söylediğine inanıyorum. Bu tip şeylere kafasını takmaz o. Bizim böyle bir talebimiz olmadı ama çok arzu ettiğimiz bir şeydi. Takımımızın 1 gün daha dinlenerek sahaya çıkmasını istiyoruz ama böyle bir talebimiz olmamıştır."