Ajax Avupa Ligi'nde Olympique Lyon'u rahat yendi

Rus rakibini nakavt eden Kadir dünya şampiyonu oldu

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali'nin Galatasaray ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Pazar günü oynanacak derbi öncesi Advocaat'ı sakat ve cezalı oyuncular zorlarken, Kartal'da ise Şenol Hoca Atiba'dan gelecek haberi bekliyor

Fenerbahçe bu sezon eksikliğini çok yaşadığı 10 numara pozisyonu için 'kemik kıran' lakaplı Valentin Eysseric'i transfer edecek.

Galatasaray'da takımdan ayrılmak isteyen biri var

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