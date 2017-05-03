Ajax Avupa Ligi'nde Olympique Lyon'u rahat yendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Ajax, 25. dakikada Bertrand Traore ve 34. dakikada Kasper Dolberg'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi ekip, 49. dakikada Amin Younes'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı.
Olympique Lyon, 66. dakikada Mathieu Valbuena'nın rakip fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye indirdi: 3-1.
Hollanda ekibi, 71. dakikada Traore ile bir gol daha buldu ve farkı tekrar üçe çıkardı: 4-1.
Maçta başka gol olmayınca Ajax, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 maçta sahasında yenilmeyen Ajax, son 7 iç saha müsabakasını da kazandı.
Çeyrek finalde penaltı atışları sonrası Beşiktaş'ı eleyen Olympique Lyon'da, sakatlığı nedeniyle ilk 11'e giremeyen Fransız futbolcu Alexandre Lacazette, son 14 dakikada oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın rövanşı, 11 Mayıs'ta Lyon Stadı'nda oynanacak.