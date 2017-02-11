Ajax efsanesi Piet Keizer hayatını kaybetti

Ajax ve Hollanda futbolunun efsane futbolcularından Piet Keizer, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle 73 yaşında hayatını kaybetti.

TOTAL FUTBOLUN EKOLÜYLDÜ

1961-1974 yılları arasında tam 490 kez formasını giydiği Ajax'ta 189 gole imza atan Keizer, takım arkadaşı Johan Cruyff ve teknik direktörü Rinus Michels ile birlikte "total futbol" ekolünün sembollerinden biriydi.

Hollanda ekibinin 1971, 1972 ve 1973 yıllarında üst üste 3 sezon Avrupa Kupası kazanan kadrosunda yer alan Keizer, ayrıca altı Hollanda Ligi, dört Hollanda Kupası, iki UEFA Süper Kupası ve bir Kıtalararası Kupa şampiyonluğu yaşadı.

HERKES ONA HAYRANDI

Oynadığı dönemde Cruyff gibi kendi hayran kitlesini yaratan Keizer, 34 kez forma giydiği Hollanda Milli Takımı'yla da 11 gol atmış ve 1974 Dünya Kupası'nda final oynamıştı.

Keizer'in onuruna pazar günü Ajax'ın Sparta Rotterdam ile oynayacağı lig maçı öncesi bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı ve Ajax futbolcularının sahaya siyah pazubantla çıkacakları açıklandı.