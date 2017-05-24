Ajax-Manchester Unitted maçı hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi'nde dev final geldi çattı.Hollanda ekibi Ajax ile İngiliz devi Manchester United, zafer için Stockholm'de kozlarını paylaşıyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde beklenen final geldi. Kupa Hollanda'ya mı gidecek, yoksa İngiltere'ye mi? Ajax ile Manchester United, Stockholm'de kupa zaferi için kozlarını paylaşıyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Friends Arena'da oynanacak olan dev final, 24 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21:45'te başlayacak ve TRT 1 ile Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Onana, Veltman, Sanchez, De Ligt, Riedewald, Klaassen, Schone, Ziyech, Traore, Dolberg, Younes

Manchester United: Romero, Valencia, Smalling, Blind, Darmian; Fellaini, Herrera, Pogba, Lingard, Rashford, Mkhitaryan