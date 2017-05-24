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Ajax takımı Manchester saldırısını unutmadı

Ajax futbol takımı, terör saldırısında hayatını kaybedenler için Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Friends Arena'da saygı duruşunda bulundu.

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TSİ 21.45'te İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde, İngiliz kulübü Manchester United ile karşılaşacak Hollanda'nın Ajax takımı, son antrenmanını yaptı.

Maçın oynanacağı Friends Arena'ya çıkan Ajaxlı futbolcular, antrenmandan önce İngiltere'nin Manchester kentindeki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenleri saygı duruşuyla andı.

STOCKHOLM'DE GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE

Stockholm'de, Manchester saldırısı sonrasında terör alarmı verildi. Polis, şehri adeta abluka altına aldı.

Konu hakkında basın açıklaması yapan İsveç Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Martin Fredman, İngiltere'deki saldırıdan önce güvenlik önlemlerinin üst düzeyde alındığını belirterek, "Polis, Stockholm'de bir haftadır güvenlik önlemlerini artırdı. Taraftarların, girişte üst aramasından geçeceği için sıkışmaların yaşanmaması amacıyla stada erken gelmelerini tavsiye ederim." dedi.

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