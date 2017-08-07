Akçay: Haddimizi bildik ve maçı kazandık

Özellikle Trabzonspor ve Osmanlıspor'daki başarılarıyla dikkati çeken Konyaspor'un yeni teknik direktörü, sahadaki duruş ve mücadelenin hakkını aldıklarını dile getirdi.

"İNSAN HAYATINDA ÇOK FAZLA MADALYAYLA GEZMİYOR"

Deneyimli teknik adam, maç sonu şöyle konuştu:

"Madalyayla geldim. Görmemişlik olarak değerlendirebilirsiniz ama insan hayatında çok fazla madalyayla gezmiyor. Camia için güzel bir gündü. Sahadaki duruş ve mücadelenin karşılığında bunu aldık, hak ettik diyebiliriz. Allah'ın teveccühü de yanımızdaydı.





"HEYBEMİZDE HIZLI OYUN VE DİSİPLİN VARDI"

Silahları çok ve kreatif oyuncularla yoğun, problem çözme konusunda analitik oyuncularla donanmış bir takıma karşı oynamak kolay değil. Yapabileceklerimiz; hızlı oyun ve disiplindi. Bizim heybemizde bunlar vardı. En iyisini yapmaya çalıştık, biraz da haddimizi bildik ve bu maçı kazandık.

"ANALİZİMİZİ YARIN YAPACAĞIZ"

Şu anda biraz zafer sarhoşluğu var. Yarın uyanacağız. Kahvaltıdan sonra kendimize geleceğiz. Neleri eksik, neleri iyi yaptık... Güzel şeyler ama bunun arkasını da getirmek gerekiyor. Bu kupa, size bir sorumluluk veriyor, bunu da devam ettirmeniz gerekir. Arkadaşlarla konuşup disiplinimizi ilerleteceğiz."