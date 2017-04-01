Akdeniz Kupası Kürek Yarışları başladı

Fethiye Körfezi'ndeki kürek takımları kamp alanında düzenlenen yarışmada, 17 kulüpten 280 sporcu mücadele ediyor. Yarışın ilk gününde kadınlar ve erkekler, 5 kategorideki bin metrelik parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti. Sporculara takım arkadaşları da kıyadan alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

F.BAHÇE VE G.SARAY KATILMADI

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mayısta yapılacak Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığı için Fethiye'ye gelemediğini söyledi.

İlçenin kürek sporu için çok uygun bir körfeze sahip olduğunu belirten İşseven, "Gelecek yıl yarışları daha büyük katılımla gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.