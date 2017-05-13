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Akhisar Belediyespor bir ilk peşinde

3 Maçtır galip gelen Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor'u da mağlup ederek Süper Lig'deki 5. sezonunda bir ilke imza atmak istiyor.

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Akhisar Belediyespor bir ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig'de yarın Osmanlıspor'la deplasmanda karşılaşacak Akhisar Belediyespor, rakibini mağlup etmesi halinde, ligdeki 5. sezonunda ilk defa art arda 4 karşılaşmasını kazanacak.

OKAN BURUK'LA ÇIKIŞA GEÇTİLER

Teknik direktör Okan Buruk'un göreve gelmesiyle başarılı sonuçlara imza atan Akhisar Belediyespor, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Ligde son 3 maçını kayıpsız geçen Ege temsilcisi, Bursaspor'u 5-1, Kasımpaşa'yı 2-0 ve geçen hafta da Gaziantepspor'u 6-0'lık skorla geçti.

İLK DEFA 4 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANMAK İSTİYORLAR

Bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini alan yeşil-siyahlı ekip, yarın Osmanlıspor'u da mağlup etmesi halinde, ligdeki 5. sezonunda ilk defa 4 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor maçında hakem Barış Şimşek düdük çalacak.

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