Akhisar Belediyespor bir transfer daha yaptı

Akhisar Belediyespor, devre arası transfer dönemi öncesi anlaşmaya vardığı Olcan Adın’ın ardından Daniel Larsson ile imzaladı.

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Akhisar Belediyespor bir transfer daha yaptı

Devre arası transfer sezonuna hızlı başlayan yeşil-siyahlılar, İsveç uyruklu 29 yaşındaki forvet oyuncusu Daniel Larsson ile Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Başkan Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Evren Acar ve Harun Eryüksel’in katılımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

G.ANTEPSPOR'DA 4 GOL 4 ASİSTLE OYNADI

Golcü oyuncu Daniel Larsson son iki sezondur Süper Lig’de Gaziantepspor forması ile 46 maçta 4 gol kaydederken, 4 de asist yaptı. Transferi teknik heyetin raporu dahilinde yaptıklarının altını çizen Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, hayırlı olmasını dilerken transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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